Найвідоміший в світі футбольний інсайдер підтвердив трансфер Зінченка в «Арсенал»

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« Арсенал » домовився з « Манчестер Сіті » про трансфер Олександра Зінченка, Повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За його інформацією, « Манчестер Сіті » отримає за перехід Зінченка 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

За інформацією Романо, Зінченко ще обговорює з « Арсеналом » умови і термін особистого контракту, але це лише формальності.

Раніше інший інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що « Арсенал » запропонував Зінченку контракт на 5 років.