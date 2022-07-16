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Найвідоміший в світі футбольний інсайдер підтвердив трансфер Зінченка в «Арсенал»

Чекаємо офіційного повідомлення
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
10:51
Найвідоміший в світі футбольний інсайдер підтвердив трансфер Зінченка в «Арсенал»

« Арсенал » домовився з « Манчестер Сіті » про трансфер Олександра Зінченка, Повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За його інформацією, « Манчестер Сіті » отримає за перехід Зінченка 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

За інформацією Романо, Зінченко ще обговорює з « Арсеналом » умови і термін особистого контракту, але це лише формальності.

Раніше інший інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що « Арсенал » запропонував Зінченку контракт на 5 років.

Петро Приходько
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Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті Арсенал Лондон

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