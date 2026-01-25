Павло Василенко

Манчестер Юнайтед, незалежно від поточної форми, залишається грандом європейського футболу. Цього вечора команда з «Олд Траффорд» це довела, здійснивши неймовірний камбек на «Емірейтс» і перемігши чинного лідера АПЛ Арсенал з рахунком 3:2.

Арсенал зберіг перше місце, однак його перевага над Манчестер Сіті скоротилася до чотирьох очок, а Астон Вілла все ще залишається в грі. Поразка саме від принципового суперника стала для лондонців особливо важкою.

Господарі виглядали розрізненими й безідейними, особливо в обороні, чим Манчестер Юнайтед безжально скористався. Після сейву голкіпера гостей на 18-й хвилині Арсенал вийшов уперед завдяки автоголу Лісандро Мартінеса. Здавалося, це лише початок домінування лідера, але все пішло не за сценарієм.

Мбемо зрівняв рахунок після грубої помилки захисту, а на старті другого тайму Доргу скористався неточним пасом Раї та вивів гостей уперед. Лондонці довго шукали порятунок і зрівняли рахунок лише на 84-й хвилині зусиллями Меріно. Та фінальне слово було за Манчестер Юнайтед: на 87-й хвилині Кунья забив феноменальний м’яч і приніс гостям найбільшу перемогу сезону.

АПЛ, 23-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голи: Мартінес, 29 (автогол), Меріно, 84 – Мбемо, 37, Доргу, 51, Кунья, 87.