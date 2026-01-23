Каррік: «Матч з Арсеналом стане серйозним випробуванням»
Тренер Манчестер Юнайтед визнав силу лондонського клубу напередодні поєдинку 23 туру АПЛ
близько 2 годин тому
У неділю Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді проти Арсенала в рамках чергового туру англійської Премʼєр-ліги. Напередодні поєдинку головний тренер червоних дияволів Майкл Каррік поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.
Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч, адже це справді серйозний виклик. У Арсенала дуже сильна команда з багатьма потужними сторонами в грі. Вони не випадково перебувають так високо в турнірній таблиці, і ми це прекрасно розуміємо. Водночас ми перебуваємо в хорошому стані й готуємося до матчу з бажанням діяти енергійно, з ентузіазмом і позитивним настроєм, – наводить слова Карріка пресслужба МЮ.
Зустріч між Арсеналом та Манчестер Юнайтед відбудеться 25 січня в Лондоні. Початок матчу запланований на 18:30 за київським часом.
