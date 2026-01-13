Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про призначення Майкла Керріка новим головним тренером команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт із 44-річним фахівцем підписано до завершення сезону 2025/26.

Для Керріка це не перший досвід роботи на чолі червоних дияволів. У 2021 році він уже виконував обов’язки головного тренера МЮ та встиг провести три матчі: здобув перемоги над Арсеналом (3:2) і Вільярреалом (2:0), а також зіграв унічию з Челсі (1:1). Тепер же йому довірено повноцінно керувати командою на довшій дистанції.

Нагадаємо, 5 січня 2026 року Манчестер Юнайтед оголосив про припинення співпраці з Рубеном Аморімом, після чого клуб перейшов до пошуку нового наставника і зрештою зупинився на кандидатурі Керріка.

Майкл є однією з ключових фігур в історії МЮ останніх десятиліть як футболіст. У складі клубу він провів 464 матчі та зібрав вражаючу колекцію трофеїв: п’ять титулів Прем’єр-ліги, Кубок Англії, два Кубки ліги, Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Клубний чемпіонат світу.

Після завершення ігрової кар’єри у 2018 році Керрік одразу приєднався до тренерського штабу першої команди й працював під керівництвом Жозе Моурінью та Оле-Гуннара Сульшера, набираючись досвіду на найвищому рівні. Також він мав самостійну практику: колишній гравець збірної Англії понад два з половиною роки, починаючи з жовтня 2022-го, очолював Мідлсбро.

Нагадаємо, на посаду тимчасового тренера МЮ був й інший кандидат.