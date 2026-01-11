Павло Василенко

Манчестер Юнайтед продовжує пошук тимчасового головного тренера після звільнення Рубена Аморіма, контракт з яким було достроково розірвано у понеділок. Клуб не поспішає з остаточним рішенням, однак коло кандидатів поступово звужується.

Сьогодні має відбутися перша особиста зустріч Уле Гуннара Сульшера з керівництвом «червоних дияволів». Норвезький фахівець обговорить можливість повернення на «Олд Траффорд» у ролі тимчасового менеджера до завершення сезону. Для Сульшера це може стати черговим камбеком у клуб, який він уже очолював з 2018 по 2021 рік.

За інформацією Sky Sports, ще одним серйозним кандидатом залишається Майкл Каррік. Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед уже провів зустріч з керівництвом клубу на початку тижня, де обговорювалися умови та формат можливої співпраці. Саме Сульшер і Каррік наразі вважаються двома головними претендентами на роль кризового менеджера.

Серед інших варіантів розглядалися Рууд ван Ністелрой та нинішній виконувач обов’язків головного тренера Даррен Флетчер. Втім, за останніми даними, їхні кандидатури не є пріоритетними.

Клуб діє обережно й не планує оголошувати нового тренера до матчу Кубка Англії проти Брайтона, який відбудеться в неділю. Сам Флетчер напередодні заявив, що не вів жодних переговорів щодо свого майбутнього та повністю зосереджений на підготовці команди.

Під його керівництвом Манчестер Юнайтед уже встиг провести емоційний матч, зігравши внічию 2:2 з Бернлі. За грою з трибун спостерігали виконавчий директор Омар Беррада та спортивний директор Джейсон Вілкокс, що лише підкреслює важливість рішень, які клуб ухвалить найближчим часом.