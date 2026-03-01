Манчестер Юнайтед, найрезультативніша команда АПЛ останнім часом, прийматиме Крістал Пелес, який «перезавантажився» і має сильну історію виступів на «Олд Траффорд».

Форма команд та новини перед матчем

Манчестер Юнайтед продовжує революцію Майкла Карріка: перемога 1:0 над Евертоном минулого тижня стала п’ятою в шести матчах ліги без поразок з Різдва (6 перемог, 4 нічиї) – найкращий показник у лізі за цей період (22 очки). Каррік не програв у двох своїх каденціях (7 перемог, 2 нічиї) і може стати першим тренером Юнайтед з 1971 року, який виграє перші п’ять домашніх матчів. Удома команда набрала 27 очок в останніх 12 матчах ліги (8 перемог, 3 нічиї, 1 поразка) – на 16 більше, ніж у попередніх 13 домашніх іграх.

Крістал Пелес під керівництвом Олівера Гласнера оговтався від зимового спаду: лише одна поразка в останніх шести матчах у всіх турнірах (3 перемоги, 2 нічиї). У четвер вони пройшли Зринськи 2:0 у Лізі конференцій і вийшли до 1/8 фіналу. У чемпіонаті вони перебувають посередині таблиці – однакова відстань до топ-5 і зони вильоту. Проте проти команд з топ-6 на виїзді вони виграли лише 2 з 26 останніх матчів ліги (8 нічиїх, 16 поразок).

Історія протистоянь

Після перемоги 2:1 у зворотному матчі Юнайтед прагне зробити перший дубль проти Пелес з сезону 2017/18. «Орли» виграли два поспіль виїзні матчі в чемпіонаті на «Олд Траффорд», і можуть стати другою лондонською командою, яка виграє три поспіль виїзні зустрічі проти Юнайтед.

Гаряча статистика та тренди

Матчі Юнайтед мають найвищий середній показник голів у другому таймі в лізі цього сезону – 1,96.

Юнайтед програв лише один з восьми домашніх матчів ліги, де вів на перерві (1 нічия).

Пелес забив рівно один гол у кожному з п’яти останніх виїзних матчів.

Жоден виїзний матч Пелес проти топ-6 цього сезону не мав голів обох команд (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка).

Ключові гравці та втрати

Бенджамін Шешко робить усе можливе, щоб закріпитися в основі Юнайтед: три голи, що змінювали результат, у останніх чотирьох матчах. Дін Хендерсон чудово грає проти колишньої команди – три «сухі» матчі в чотирьох очних зустрічах у лізі (найкращий показник серед воротарів проти Юнайтед).

У Юнайтед під питанням участь Лісандро Мартінеса та Мейсона Маунта. У «Пелес» відсутній Жан-Філіп Матета.

Прогноз

З огляду на європейські зобов’язання Пелес та їхню виїзну невдачу проти топ-команд, перемога Юнайтед з обома командами заб’ють виглядає перспективним варіантом.

