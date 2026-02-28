Павло Василенко

Після відходу з Ліверпуля ім’я Юрген Клопп не зникло з футбольних радарів – навпаки, інтерес до нього лише зріс. Агент німецького фахівця Марк Косіцке розповів, що одразу після рішення залишити «Енфілд» тренер отримав низку привабливих пропозицій.

За словами агента, на Клоппа виходили Манчестер Юнайтед та Челсі, попри те що сам Юрген чітко заявив: він не очолить жоден інший англійський клуб. Обидві команди публічно заперечили факт переговорів, однак інтерес, за словами агента, був реальним.

Окрім клубів, німця розглядали й національні збірні. Серед можливих варіантів називали команди США та Англії, а також Німеччини – якби її не очолював Юліан Нагельсманн. Проте Клопп обрав інший шлях і приєднався до структури Red Bull, ставши керівником глобального футбольного напряму.

Сам тренер зізнавався, що потребував паузи після виснажливих років у топ-футболі. Він навіть уникав публічних появ на «Енфілді», щоб не затьмарювати роботу наступника Арне Слот.