Манчестер Юнайтед повертається до матчів АПЛ після 24-денної перерви і зіграє з принциповим суперником Лідсом, який продовжує боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні.

Манчестер Юнайтед мав понад три тижні, щоб осмислити розчарування від нічиєї 2:2 з Борнмутом, в якій двічі було втрачено перевагу. Цей результат приніс одне очко в боротьбі за вихід до Ліги чемпіонів. Наразі «червоні дияволи» мають семиочковий відрив від шостого місця, але не можуть дозволити собі втрачати очки, оскільки в наступних чотирьох турах зіграють з двома командами, які знаходяться безпосередньо під ними. Господарі матчу мають усі підстави для впевненості: востаннє «Юнайтед» програвав на «Олд Траффорд» у Прем’єр-лізі в листопаді (6 перемог, 3 нічиї). Лише троє тренерів можуть похвалитися довшою серією домашніх перемог на старті роботи в лізі, ніж Майкл Керрік (6 перемог).

Лідс відновлює боротьбу за виживання після психологічно важливої перемоги над Вест Гемом у серії пенальті в Кубку Англії, яка вивела їх до півфіналу. Уникнення негайного повернення до Чемпіоншипу залишається головним пріоритетом для «білих». Команда має мінімальний запас у чотири очки над зоною вильоту. Не вигравши жодного з шести останніх матчів АПЛ і не забивши в останніх чотирьох (4 нічиї, 2 поразки), Лідс тримається завдяки міцній обороні. Особливо важко їх обіграти на виїзді: сім з восьми останніх виїзних матчів у лізі завершилися внічию (1 поразка).

Історія зустрічей

Після нічиєї 1:1 у матчі першого кола в січні Лідс прагне не програти обидва матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед у сезоні вперше з 1994/95 року. Однак востаннє Лідс перемагав на «Олд Траффорд» у чемпіонаті понад 45 років тому (7 нічиїх, 11 поразок).

Прогноз

Лідс останнім часом демонструє дуже міцну гру в обороні, тому ставка на тотал менше 2,5 голів виглядає найбільш безпечним варіантом у матчі проти потенційно «іржавих» господарів.

