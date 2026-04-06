Володимир Кириченко

Лідс пройшов Вест Гем (2:2, 4:2 у серії пенальті) в матчі 1/4 фіналу Кубка Англії.

Команда вперше за 39 років вийшла у півфінал турніру. Це повторення результату Лестера, який у 2021 році також вперше за 39 років пробився у 1/2 фіналу. Це найдовша перерва між виходами у цю стадію в історії турніру.

39 - Leeds United have reached their first FA Cup semi-final since 1986-87 (39 years ago); the biggest gap between semi-final appearances since Leicester City in 2020-21 (also 39), who went on to lift the trophy that campaign. Dream. pic.twitter.com/iPPYugKIn7 — OptaJoe (@OptaJoe) April 5, 2026

В 1/2-й фіналу Лідс зіграє з Челсі. Матч відбудеться 25 квітня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Стали відомі півфінальні пари Кубка Англії та дати проведення матчів.