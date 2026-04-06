Лідс вперше за 39 років вийшов у півфінал Кубка Англії
Білі повторили досягнення Лестера
близько 2 годин тому
Лідс / Фото - Leeds
Лідс пройшов Вест Гем (2:2, 4:2 у серії пенальті) в матчі 1/4 фіналу Кубка Англії.
Команда вперше за 39 років вийшла у півфінал турніру. Це повторення результату Лестера, який у 2021 році також вперше за 39 років пробився у 1/2 фіналу. Це найдовша перерва між виходами у цю стадію в історії турніру.
В 1/2-й фіналу Лідс зіграє з Челсі. Матч відбудеться 25 квітня у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Поділитись