Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до таланту ПСЖ
Однак парижани хочуть за свого гравця 100 мільйонів євро
близько 1 години тому
Манчестер Юнайтед продовжує активно працювати над посиленням складу у літнє трансферне вікно. За інформацією TEAMtalk, до сфери інтересів клубу потрапив талановитий півзахисник ПСЖ Варрен Заїр-Емері.
Наразі представники англійського гранда обмежилися первинними контактами з оточенням футболіста.
Проте провернути операцію буде непросто, адже парижани оцінюють 19-річного хавбека у солідні 100 мільйонів євро. Керівництво ПСЖ займає жорстку позицію і готове розглядати варіант продажу лише у разі надходження пропозиції, що відповідає їх запитам.
Контракт Заїра-Емері із французьким клубом розрахований до літа 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Реал відмовився продавати українського голкіпера Андрія Луніна в Манчестер Юнайтед.