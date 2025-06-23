Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін може перебратися до англійської Прем'єр-ліги, про це повідомило Defensa Central.

За даними джерела, Манчестер Юнайтед виявляє конкретний інтерес до 26-річного українця та вже направив офіційну пропозицію мадридському клубу. Проте Реал відмовився його приймати.

Червоні дияволи були готові викласти за Луніна 15 мільйонів євро, але в Мадриді розраховують отримати за свого другого воротаря вагомішу суму.

Минулого сезону Лунін провів за Реал 14 матчів у різних турнірах, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів залишив ворота в недоторканності. Портал Transfermarkt оцінює українця в 20 мільйонів євро.

Реал завершив внутрішній сезон 2024/25 з 84 очками та посів друге місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Реал визначився з майбутнім Луніна в команді Хабі Алонсо.