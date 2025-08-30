Манчестер Юнайтед зазнав фіаско з продажем Антоні
Бразилець не знайшов себе в Англії
близько 1 години тому
Антоні/ Фото - Бетіс
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні не зможе приєднатись до Бетіса, в якому провів другу половину минулого сезону.
Іспанський клуб повідомив, що вийшов з перемовин із представниками МЮ.
Немає жодної домовленості щодо Антоні, і ми відкликали пропозицію. Ми не можемо дозволити собі таку суму, а також ті виплати, які Манчестер Юнайтед має зробити гравцеві до трансферу.
