Сергій Стаднюк

Після невеликої кількості матчів у п'ятницю субота, 30 червня, де-факто розпочне останній футбольний вікенд серпня.

Традиційно розпочнуть ігровий день баталії ПФЛ. У рамках четвертого туру Першої ліги. Буковина прийме Вікторію, Ворскла в гонитві за Чорноморцем зіграє з Металургом, а Металісту протистоятиме Пробій.

12:00 | Буковина – Вікторія. Пряма трансляція

14:00 | Ворскла – Металург. Пряма трансляція

16:00 | Металіст – Пробій. Пряма трансляція

В рамках четвертого туру україньскої Прем'єр-ліги Кривбас прийме Оболонь. Епіцентр знову зіграє з одним із лідерів у особі сенсаційного Колоса. Металіст 1925 після Олександрії зіграє з розібраним Рухом.

13:00 | Кривбас – Оболонь. Пряма трансляція

15:30 | Колос – Епіцентр. Пряма трансляція

18:00 | Металіст 1925 – Рух. Пряма трансляція

Три матчі АПЛ будуть доступні на лінійному каналі Setanta Sports. Челсі у лондонському дербі зіграє з потенційно майбутнім клубом Кевіна Фулгемом. Манчестер Юнайтед після ганьби у Кубку Англії намагатиметься реабілітуватися із Бернлі. Шокуючий новачок Лідс прийме міцний Ньюкасл.

14:30 | Челсі – Фулгем. Пряма трансляція

17:00 | Манчестер Юнайтед – Бернлі. Пряма трансляція

19:30 | Лідс – Ньюкасл. Пряма трансляція

Сандерленд Назарія Русина та Тімура Тутєрова прийме Брентфорд Єгора Ярмолюка в АПЛ. Баварія на виїзді зіграє проти Аугсбурга у Бундеслізі. Ці матчі покаже лінійний канал Setanta +.

17:00 | Сандерленд – Брентфорд. Пряма трансляція

19:30 | Аугсбург – Баварія. Пряма трансляція

У третьому турі іспанської Ла Ліги Жирона прийме Севілью. Напередодні гри головний тренер каталонців Мічел Санчес повідомив, що участь українця Віктора Циганкова у грі залишається під питанням. Також фахівець чесно зізнався, що хоче придбати ще одного конкурента для голкіпера Владислава Крапивцова. У інших матчах мадридський Атлетико на виїзді зіграє с Депортиво Алавес, Реал Андрія Луніна у суперпізньому поєдинку прийме Мальорку.

18:00 | Алавес – Атлетико. Пряма трансляція

20:30 | Жирона – Севілья. Пряма трансляція

22:30 | Реал Мадрид – Мальорка. Пряма трансляція

Повернутися до складу ПСЖ у третьому турі французької Ліги 1 має змогу українець Ілля Забарний. Після вдалого дебюту захисник неочікувано пропустив другий тур і чекає на свій шанс. Також цього ігрового дня можна порадити подивитися, як Лілль намагатиметься зламати оборону Лор'яна без багаторічного лідера Джонатана Девіда.

18:00 | Лор'ян – Лілль. Пряма трансляція

22:05 | Тулуза – ПСЖ. Пряма трансляція

Чи все так драматично в Артема Довбика за Джан П'єро Гасперіні? Відповідь на це питання дасть матч другого туру італійської Серії А між Пізою та Ромою. В інших поєдинках Аталанта на виїзді зіграє з Пармою. Чинний чемпіон Наполі прийматиме Кальярі.

19:30 | Парма – Аталанта. Пряма трансляція

21:45 | Наполі – Кальярі. Пряма трансляція

21:45 | Піза – Рома. Пряма трансляція