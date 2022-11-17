Манчіні вийшов на третє місце по перемогах в збірній Італії

Він виграв 35-й матч на чолі команди

Італія обіграла Албанію (3:1) в товариському матчі.

Ця перемога стала 35-й на чолі збірної для тренера Роберто Манчіні. Він вийшов на третє місце в історії команди, обійшовши Арріго Саккі.

Попереду – два тренера. це Вітторіо Поццо, Який виграв на чолі команди 65 матчів і Енцо Беарзот ( 51 ), повідомляє Opta.

Італія не зіграє на ЧС-2022, так як не змогла пробитися туди через плей-офф.