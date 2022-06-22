Мане офіційно став гравцем «Баварії»
Мане: «Щасливий нарешті бути в «Баварії»
Сенегальський вінгер переїхав до топ-клубу Бундесліги
18:54
Новачок «Баварії» Садіо Мане висловився про перехід в німецький клуб. його цитує прес - служба мюнхенців.
«Я дуже щасливий нарешті - то бути в« Баварії ». Ми багато спілкувалися, і з самого початку я відчув великий інтерес з боку цього великого клубу, тому у мене не було сумнівів. Це вдалий час такого випробування.
Хочу багато чого досягти з цим клубом, і в Європі теж. Коли я грав за «Зальцбург», часто дивився матчі «Баварії». Мені дуже подобається цей клуб ».
Раніше стало відомо, скільки «Баварія» заплатила «Ліверпулю» за Мане.
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