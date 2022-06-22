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Мане: «Щасливий нарешті бути в «Баварії»

Сенегальський вінгер переїхав до топ-клубу Бундесліги
Футбол Бундесліга
18:54
Мане: «Щасливий нарешті бути в «Баварії»

Новачок «Баварії» Садіо Мане висловився про перехід в німецький клуб. його цитує прес - служба мюнхенців.

«Я дуже щасливий нарешті - то бути в« Баварії ». Ми багато спілкувалися, і з самого початку я відчув великий інтерес з боку цього великого клубу, тому у мене не було сумнівів. Це вдалий час такого випробування.

Хочу багато чого досягти з цим клубом, і в Європі теж. Коли я грав за «Зальцбург», часто дивився матчі «Баварії». Мені дуже подобається цей клуб ».

Раніше стало відомо, скільки «Баварія» заплатила «Ліверпулю» за Мане.

Петро Приходько
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Садіо Мане Баварія

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