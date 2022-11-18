Мане успішно переніс операцію, але навряд чи поїде на ЧС-2022

Сенегал залишиться без свого лідера

Вінгер «Баварії» і збірної Сенегалу Садіо Мане успішно переніс операцію, повідомляє Bild.

Мане отримав травму малогомілкової кістки за 2 тижні до чемпіонату світу в матчі Бундесліги з « Вердером » (6:1). Терміни відновлення футболіста не називають.

Раніше повідомлялося, що Мане пропустить лише перші матчі Сенегалу на ЧС-2022, але потім була інформація, що вінгер і зовсім не зможе поїхати на Мундіаль.

Навіть незважаючи на травму, Мане потрапив в заявку збірної Сенегалу на ЧС-2022.