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Мане успішно переніс операцію, але навряд чи поїде на ЧС-2022

Сенегал залишиться без свого лідера
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 08:18
Мане успішно переніс операцію, але навряд чи поїде на ЧС-2022

Вінгер «Баварії» і збірної Сенегалу Садіо Мане успішно переніс операцію, повідомляє Bild.

Мане отримав травму малогомілкової кістки за 2 тижні до чемпіонату світу в матчі Бундесліги з « Вердером » (6:1). Терміни відновлення футболіста не називають.

Раніше повідомлялося, що Мане пропустить лише перші матчі Сенегалу на ЧС-2022, але потім була інформація, що вінгер і зовсім не зможе поїхати на Мундіаль.

Навіть незважаючи на травму, Мане потрапив в заявку збірної Сенегалу на ЧС-2022.

Петро Приходько
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Садіо Мане збірна Сенегалу (футбол)

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