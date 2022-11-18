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Мане успішно переніс операцію, але навряд чи поїде на ЧС-2022
Сенегал залишиться без свого лідера
18 листопада 08:18
Вінгер «Баварії» і збірної Сенегалу Садіо Мане успішно переніс операцію, повідомляє Bild.
Мане отримав травму малогомілкової кістки за 2 тижні до чемпіонату світу в матчі Бундесліги з « Вердером » (6:1). Терміни відновлення футболіста не називають.
Раніше повідомлялося, що Мане пропустить лише перші матчі Сенегалу на ЧС-2022, але потім була інформація, що вінгер і зовсім не зможе поїхати на Мундіаль.
Навіть незважаючи на травму, Мане потрапив в заявку збірної Сенегалу на ЧС-2022.
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