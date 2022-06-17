Відомо, скільки «Баварія» заплатить за трансфер Мане
Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
30-річний вінгер знаходиться в кроці від переїзду до Німеччини
18:05
Садіо Мане / Фото - fourfourtwo.comВінгер «Ліверпуля» Садіо Мане змінить клубну прописку і підпише контракт з «Баварією».
Клуби узгодять трансфер 30-річного сенегальця вже сьогодні. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Мане погодив умови особистого контракту з мюнхенцями. Сторони вже підготували всі необхідні документи.
У минулому сезоні Садіо забив 23 м'ячі і зробив 5 ассистів у всіх турнірах за клуб, а також виграв Кубок африканських націй зі збірною.
Нагадаємо, «Баварія» має намір заплатити за перехід Мане 30-40 млн євро і також будуть передбачені бонуси.
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