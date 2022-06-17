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Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом

30-річний вінгер знаходиться в кроці від переїзду до Німеччини
Футбол Бундесліга
18:05
Мане все ж стане гравцем «Баварії». Перехід буде здійснений найближчим часом
Садіо Мане / Фото - fourfourtwo.com
Вінгер «Ліверпуля» Садіо Мане змінить клубну прописку і підпише контракт з «Баварією».

Клуби узгодять трансфер 30-річного сенегальця вже сьогодні. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мане погодив умови особистого контракту з мюнхенцями. Сторони вже підготували всі необхідні документи.

У минулому сезоні Садіо забив 23 м'ячі і зробив 5 ассистів у всіх турнірах за клуб, а також виграв Кубок африканських націй зі збірною.

Нагадаємо, «Баварія» має намір заплатити за перехід Мане 30-40 млн євро і також будуть передбачені бонуси.
Володимир Кириченко
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Садіо Мане Ліверпуль Баварія

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