Відомо, скільки «Баварія» заплатить за трансфер Мане

«Ліверпуль» очікує отримати за сенегальця трохи більше

СадІо Мане / Фото: US Sports

Зірка «Ліверпуля» Садіо Мане влітку перейде в мюнхенську «Баварію». Про це повідомив в Twitter журналіст Флоріан Плеттенберг.



За інформацією джерел, трансфер відбудеться, але не в найближчі дні, оскільки між клубами ще йдуть дискусії за сумою трансферу.

«Баварія» має намір заплатити за перехід Мане 30-40 млн євро і також будуть передбачені бонуси.

Раніше повідомлялося, що «Ліверпуль» хоче отримати за Мане 42,75 млн фунтів стерлінгів.