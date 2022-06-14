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Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Больцано

Відомо, скільки «Баварія» заплатить за трансфер Мане

«Ліверпуль» очікує отримати за сенегальця трохи більше
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08:59
Відомо, скільки «Баварія» заплатить за трансфер Мане
СадІо Мане / Фото: US Sports

Зірка «Ліверпуля» Садіо Мане влітку перейде в мюнхенську «Баварію». Про це повідомив в Twitter журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерел, трансфер відбудеться, але не в найближчі дні, оскільки між клубами ще йдуть дискусії за сумою трансферу.

«Баварія» має намір заплатити за перехід Мане 30-40 млн євро і також будуть передбачені бонуси.

Раніше повідомлялося, що «Ліверпуль» хоче отримати за Мане 42,75 млн фунтів стерлінгів.

Карен Агабекян
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Теги

Садіо Мане Ліверпуль Баварія

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