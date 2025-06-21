Мареска: «Гра повністю змінилася за шість хвилин»
Челсі втратив перевагу над Фламенго
близько 2 годин тому
Енцо Мареска / Фото - ФК Челсі
Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 2 туру КЧС-2025 проти Фламенго (3:1). Його слова наводить журналіст Нізаар Кінселла
Фламенго заслужили на перемогу. Ми спробували внести в гру щось нове - для наступного сезону і майбутнього.
У нас є ще одна гра, ми постараємося перемогти. Гра повністю змінилася за 6 хвилин. На жаль, ми пропустили двічі за короткий проміжок часу, потім була червона картка. Ми намагалися. Вітаю їх, - сказав Мареска.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Фламенго – Челсі.
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