Павло Василенко

Енцо Мареска більше не є головним тренером Челсі, а подробиці його відходу зі «Стемфорд Брідж» лише підігрівають інтерес до цієї історії. Як повідомляють англійські ЗМІ, розставання з італійським фахівцем відбулося стрімко, але передумови для нього накопичувалися протягом кількох тижнів.

Уже в новорічну ніч у британській пресі з’явилися перші сигнали про те, що позиції Марески серйозно похитнулися. А вже 1 січня Челсі офіційно оголосив про розірвання контракту з 45-річним тренером. На рішення керівництва вплинули не лише нестабільні результати команди, а й внутрішня напруга в клубі, яка з кожним тижнем ставала дедалі відчутнішою.

Додатковим фактором, як стверджує The Athletic, стала поведінка самого Марески. Згідно з умовами контракту, він був зобов’язаний інформувати керівництво Челсі про будь-які переговори з іншими клубами. Італієць нібито двічі повідомляв босів «синіх» про контакти з Манчестер Сіті – у жовтні та на початку грудня.

У Манчестері Мареску розглядають як одного з потенційних наступників Хосепа Гвардіоли, чий контракт чинний до середини 2027 року. У клубі не виключають, що іспанець може не захотіти його продовжувати. Сам Мареска має високу репутацію в Манчестер Сіті, адже раніше працював там тренером молодіжної команди та асистентом Гвардіоли.

Особливої пікантності ситуації додає той факт, що найближчим суперником Челсі стане саме Манчестер Сіті. До цього матчу лондонців готуватиме тимчасовий наставник.