Челсі та головний тренер Енцо Мареска вирішили припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу.

Під час своєї роботи в клубі італієць привів команду до успіху в Лізі конференцій УЄФА та КЧС. Ці досягнення залишаться важливою частиною новітньої історії клубу.

Сторони дійшли висновку, що зміна тренера допоможе «аристократам» повернутися в боротьбу у всіх чотирьох турнірах за участі Челсі.

Інсайдери стверджують, що Мареска був незадоволений власним становищем в клубі через втручання керівників клубу, що спонукало наставника подати у відставку.

Актуальним залишається питання, хто керуватиме Челсі в недільному матчі 20 туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Мудрик звернувся до фанатів, натякнувши на повернення.