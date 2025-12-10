Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився щодо поразки своїх підопічних у матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти (1:2). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Я вважаю, що в Аталанти дуже багато сильних гравців. Едерсон – чудовий гравець, Лукман – чудовий гравець, Де Кетеларе – чудовий гравець, тож у них є різні виконавці високого рівня.

Усе змінилося після того, як ми пропустили перший м'яч. З того моменту ми втратили частину контролю над грою. До цього ми володіли ініціативою і демонстрували якісний футбол