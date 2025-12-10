Аталанта в рамках 6 туру Ліги чемпіонів приймала Челсі. Матч в Бергамо завершився з рахунком 2:1.

В першому таймі лондонці відкрили рахунок на 25-й хвилині, коли Жоао Педро результативним ударом завершив розіграний корнер у виконанні команди Енцо Марески.

По перерві діючий переможець Ліги конференцій отримав подвійний удар у відповідь. Спочатку Скамакка на початку другої 45-хвилинки відновив паритет, а на 83-й хвилині жоден з гравців Челсі не завадив Де Кетеларе увірватись в карний майданчик та вразити ближній кут воріт Санчеса.

Аталанта завдяки перемозі над Челсі піднялась на 3 місце в турнірній таблиці, набравши 13 очок. Челсі з 10 балами випав з топ-8.

Ліга чемпіонів. 6 тур

Аталанта - Челсі 2:1

Голи: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 - Жоао Педро, 25

17-річний талант став героєм перемоги Баварії над Спортінгом.