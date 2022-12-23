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Маркевич: «Аргентина та Франція заслужено пробилися до фіналу»

Відомий тренер прокоментував ранній виліт Бразилії та результат чемпіонату світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
23 грудня 05:45
Маркевич: «Аргентина та Франція заслужено пробилися до фіналу»
Мирон Маркевич / Фото: УПЛ

Відомий український тренер Мирон Маркевич оцінив виступи Аргентини, Франції та Бразилії на чемпіонаті світу-2022.

Бразильці винні самі, що вийшовши вперед із хорватами випустили Жар-птицю з рук. На мій погляд, вони переоцінили свої  можливості, вважаючи, що перемога вже в них у кишені. І замість того, аби зіграти по рахунку, продовжували великими силами наступати, оголяючи тили.

Цим і скористалися досвідчені балканці, котрим одного влучного удару в площину воріт вистачило, аби врятуватися від поразки. Хоча, звичайно, шкода, бо в складі бразильців було чимало дуже сильних виконавців.

Вважаю, що збірні Аргентини та Франції заслужено пробилися до фіналу. Mожливо, коли б у французів був у строю визнаний бомбардир Карім Бензема, то я б їхні шанси оцінював вище. Проте він через травму до Катару не поїхав, і аргентинці завдяки більш збалансованому складу виглядали цікавіше. Хоча коли за рахунку 2:0 на свою користь у середині другого тайму вони зменшили оберти, то ледь не поплатилися. Французи зі своїм лідером Кіліаном Mбаппе двічі відновлювали паритет.

І лише в серії післяматчевих пенальті щасливий квиток випав аргентинцям на чолі з капітаном Ліонелем Mессі, котрий до цього оформив дубль. Недарма кажуть, що є сильні футболісти, дуже сильні, а є просто неперевершений Mессі…

На мій погляд, аргентинці більше награли на перемогу, до того ж, на їхньому боці був і футбольний Бог, котрому дуже кортіло, аби в колекції геніального Ліонеля було й звання чемпіона світу…

Маркович також порадів за екс-підопічного, який виграв чемпіонат світу-2022.

Джерело: КОМАНДА 1 Сергій Стаднюк
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Теги

Мирон Маркевич збірна Аргентини (футбол) збірна Бразилії (футбол) збірна Франції (футбол)

Коментарі 1

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23 грудня 2022р. 20:21
Нах*я ця мова,Англія грала краще.
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