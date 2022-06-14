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Маркевич: «Клуби, які виступають в єврокубках, повинні проводити матчі за кордоном»
Тренер вважає, що просто відбувати номер на євроарені немає сенсу
Український тренер Мирон Маркевич вважає, що команди УПЛ, які беруть участь в єврокубках, повинні грати свої матчі за кордоном.
«Футбол, звичайно, потрібен. На зло всім ворогам потрібно грати і проводити чемпіонат України. Де і як - це вже питання прем'єр-ліги. Але грати потрібно однозначно. В Україні або за кордоном? Клуби, які відіграють в єврокубках, напевно, повинні грати за кордоном, щоб взяти легіонерів.
«Шахтар» грає в групі Ліги чемпіонів, там серйозні команди. «Динамо» хоче потрапити туди. Та й в Лізі Європи потрібно себе проявляти. Просто брати участь немає сенсу ».
Нагадаємо, «Шахтар» безпосередньо потрапив в груповий раунд Ліги чемпіонів.
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