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THE FOOTBALL REVIEW

Маркевич: «Клуби, які виступають в єврокубках, повинні проводити матчі за кордоном»

Тренер вважає, що просто відбувати номер на євроарені немає сенсу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:59
Маркевич: «Клуби, які виступають в єврокубках, повинні проводити матчі за кордоном»

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що команди УПЛ, які беруть участь в єврокубках, повинні грати свої матчі за кордоном.

«Футбол, звичайно, потрібен. На зло всім ворогам потрібно грати і проводити чемпіонат України. Де і як - це вже питання прем'єр-ліги. Але грати потрібно однозначно. В Україні або за кордоном? Клуби, які відіграють в єврокубках, напевно, повинні грати за кордоном, щоб взяти легіонерів.

«Шахтар» грає в групі Ліги чемпіонів, там серйозні команди. «Динамо» хоче потрапити туди. Та й в Лізі Європи потрібно себе проявляти. Просто брати участь немає сенсу ».

Нагадаємо, «Шахтар» безпосередньо потрапив в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Джерело: SportArena Петро Приходько
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