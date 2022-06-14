Срна: «Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за «Шахтар». Я не впевнений, що вони приїдуть»

При цьому, всі українці готові продовжити грати за дончан

Директор донецького «Шахтаря» з футболу Даріо Срна розповів про ситуацію з контрактами гравців. «Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за« Шахтар ». Я не впевнений, що вони приїдуть. Українці – це справжні патріоти. Ніхто навіть не просив про трансфер в іншу команду. Всі хочуть залишитися грати за «Шахтар». Клуб постійно на зв'язку з усіма українськими командами. Потрібно знайти компроміс і починати чемпіонат, щоб показати всьому світу, що життя триває. «Шахтар» представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Це буде маленька перемога над агресором росією. Клуб вже вдруге виганяють з дому, а він живий, грає в Лізі чемпіонів і не опускає руки. Російські команди не гратимуть в єврокубках. Нехай дивляться футбол по телевізору, якщо у них залишиться така можливість». Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у «Шахтаря» просунулися переговори з «Фулхемом» по трансферу Соломона.

