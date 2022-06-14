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Срна: «Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за «Шахтар». Я не впевнений, що вони приїдуть»

При цьому, всі українці готові продовжити грати за дончан
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:06
Срна: «Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за «Шахтар». Я не впевнений, що вони приїдуть»

Директор донецького «Шахтаря» з футболу Даріо Срна розповів про ситуацію з контрактами гравців.

«Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за« Шахтар ». Я не впевнений, що вони приїдуть.

Українці – це справжні патріоти. Ніхто навіть не просив про трансфер в іншу команду. Всі хочуть залишитися грати за «Шахтар». Клуб постійно на зв'язку з усіма українськими командами. Потрібно знайти компроміс і починати чемпіонат, щоб показати всьому світу, що життя триває.

«Шахтар» представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Це буде маленька перемога над агресором росією. Клуб вже вдруге виганяють з дому, а він живий, грає в Лізі чемпіонів і не опускає руки. Російські команди не гратимуть в єврокубках. Нехай дивляться футбол по телевізору, якщо у них залишиться така можливість».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у «Шахтаря» просунулися переговори з «Фулхемом» по трансферу Соломона.


Джерело: Футбол 1 2 3 Карен Агабекян
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Теги

Даріо Срна Шахтар Донецьк

Коментарі 1

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14 червня 2022р. 13:56
Из за того чтобы не попасть в армию украинские  лютик  готовы играть хоть на луне в скафандрах! А из за поребрика разве какой румын рискнет! Им всеравно что среди баранов бегать что по минному полю! То и то развивает координацию!
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