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Маркевич: «Красніков надіслав фото, як російські недоноски понівечили базу «Металіста» – нелюди, тварюки»

У цих сволот є тільки бажання руйнувати
Футбол В Україні
15:38
Маркевич: «Красніков надіслав фото, як російські недоноски понівечили базу «Металіста» – нелюди, тварюки»
Фото: sector.depo.ua

Колишній тренер «Металіста» Мирон Маркевич на може зрозуміти, заради чого рашисти руйнують спортивну інфраструктуру України. 

Підтримуєте зв'язок з «Металістом»?

Так, ми з Красніковим часто зв'язуємося. Нещодавно надіслав мені фотографії, як ці недоноски (російські окупанти) понівечили базу «Металіста». Не можу зрозуміти, чим їм заважала ця база. Напевно, вони такі люди, точніше, нелюди.

Ми цю базу будували чотири роки, щодня ходили, дивилися кожен метр, як найкраще зробити. А зараз дивлюся фотографії та хочеться плакати. Розбито весь житловий комплекс, унікальне поле з підігрівом. Тварюки, не знаю, як їх ще назвати, інопланетяни якісь.

Красніков поки що тримається, а наскільки його вистачить, це вже інше питання.

Маркевич заявив, що мав стати головним тренером збірної України ще 5 років тому.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Металіст Мирон Маркевич

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