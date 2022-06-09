Маркевич: «Красніков надіслав фото, як російські недоноски понівечили базу «Металіста» – нелюди, тварюки»

Фото: sector.depo.ua

Колишній тренер «Металіста» Мирон Маркевич на може зрозуміти, заради чого рашисти руйнують спортивну інфраструктуру України.



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Ми цю базу будували чотири роки, щодня ходили, дивилися кожен метр, як найкраще зробити. А зараз дивлюся фотографії та хочеться плакати. Розбито весь житловий комплекс, унікальне поле з підігрівом. Тварюки, не знаю, як їх ще назвати, інопланетяни якісь.

Красніков поки що тримається, а наскільки його вистачить, це вже інше питання.