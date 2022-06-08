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Маркевич: «Моє призначення в збірну України мало статися ще п'ять років тому»

Зараз фахівець не бажає говорити про подібну перспективу
Футбол Збірна України
10:48
Маркевич: «Моє призначення в збірну України мало статися ще п'ять років тому»
Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич не вважає, що його можуть знову запросити очолити національну команду.

- Мені не запропонують, це зрозуміло.‎

‎- Ви маєте на увазі, поки Павелко є президентом УАФ? ‎

‎- Це довга історія, я не хочу про це говорити. Це повинно було статися п’ять років тому, і зараз немає чого обговорювати цю тему.‎

‎- Отже, ми будемо лобіювати на посаду глави УАФ Худжамова.‎

‎- Та ні, я в це влазити не хочу.

‎- У недавньому інтерв’ю ви сказали, що все ще хочете працювати.‎

‎- Звичайно. Дай Бог, я буду працювати ще кілька років. Сьогодні пропозицій немає, але завтра вони можуть з’явитися. Якщо вони не з’являться, це нормально, я пропрацював більше 30 років. А в національній команді я не бачу сенсу зараз змінювати тренера.‎

‎- У багатьох клубах УПЛ зараз немає тренерів: «Кривбас», «Ворскла», «Зоря». Ніхто з них не зв’язувався з вами?‎

‎- Зі мною ще ніхто не розмовляв. Напевно, вони дивляться на вік, я вже не молодий, – відповів Маркевич.

Маркович також не вважає, що потрібно міняти Петракова після поразки від Уельсу.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Теги

Мирон Маркевич Андрій Павелко УАФ

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