Маркевич: «Моє призначення в збірну України мало статися ще п'ять років тому»
Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич не вважає, що його можуть знову запросити очолити національну команду.
- Мені не запропонують, це зрозуміло.
- Ви маєте на увазі, поки Павелко є президентом УАФ?
- Це довга історія, я не хочу про це говорити. Це повинно було статися п’ять років тому, і зараз немає чого обговорювати цю тему.
- Отже, ми будемо лобіювати на посаду глави УАФ Худжамова.
- Та ні, я в це влазити не хочу.
- У недавньому інтерв’ю ви сказали, що все ще хочете працювати.
- Звичайно. Дай Бог, я буду працювати ще кілька років. Сьогодні пропозицій немає, але завтра вони можуть з’явитися. Якщо вони не з’являться, це нормально, я пропрацював більше 30 років. А в національній команді я не бачу сенсу зараз змінювати тренера.
- У багатьох клубах УПЛ зараз немає тренерів: «Кривбас», «Ворскла», «Зоря». Ніхто з них не зв’язувався з вами?
- Зі мною ще ніхто не розмовляв. Напевно, вони дивляться на вік, я вже не молодий, – відповів Маркевич.
Маркович також не вважає, що потрібно міняти Петракова після поразки від Уельсу.
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