Маркевич: «Моє призначення в збірну України мало статися ще п'ять років тому»

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич не вважає, що його можуть знову запросити очолити національну команду.

- Мені не запропонують, це зрозуміло.‎

‎- Ви маєте на увазі, поки Павелко є президентом УАФ? ‎

‎- Це довга історія, я не хочу про це говорити. Це повинно було статися п’ять років тому, і зараз немає чого обговорювати цю тему.‎

‎- Отже, ми будемо лобіювати на посаду глави УАФ Худжамова.‎

‎- Та ні, я в це влазити не хочу.

‎- У недавньому інтерв’ю ви сказали, що все ще хочете працювати.‎

‎- Звичайно. Дай Бог, я буду працювати ще кілька років. Сьогодні пропозицій немає, але завтра вони можуть з’явитися. Якщо вони не з’являться, це нормально, я пропрацював більше 30 років. А в національній команді я не бачу сенсу зараз змінювати тренера.‎

‎- У багатьох клубах УПЛ зараз немає тренерів: «Кривбас», «Ворскла», «Зоря». Ніхто з них не зв’язувався з вами?‎

‎- Зі мною ще ніхто не розмовляв. Напевно, вони дивляться на вік, я вже не молодий, – відповів Маркевич.