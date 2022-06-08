Петраков назвав травмованих гравців збірної України, які не зіграють з Ірландією
Маркевич не вважає, що потрібно змінювати Петракова після поразки від Вельсу
Досвідчений тренер зазначив, що результат одного матчу не може визначати долю наставника збірної України
09:43
Мирон Маркевич / Фото - Eurosport
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою, чи варто змінювати нинішнього наставника «синьо-жовтих» Олександра Петракова після поразки в фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Вельсу (0:1).
Я не впевнений, що зараз варто змінювати тренера. Через одну поразку не потрібно знімати людину, тим більше, що збірна виглядала добре.
Раніше Екс-директор «Карпат» Сергій Болотніков назвав гарного з політичного боку тренера збірної України.
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