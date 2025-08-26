Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився думками щодо нинішніх виступів вітчизняних команд у єврокубках.

Пам’ятаєте гру зі Спортінгом? Ми вже однією ногою були в півфіналі, але, на жаль, Шав’єр не забив пенальті, і ми були дуже пригнічені пару днів.

Зараз такий рівень нашого футболу. Нічого ти не зробиш. треба то пережити якось. Сумно дивитися, чесно кажучи. Незрозуміло мені одне: може, майстерності, ясно, не вистачає, але найстрашніше, що самовіддачі нема. Просто відбувають номер на полі.

Я дивлюся дуже багато матчів. Коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо, в принципі, всі команди майже рівні. А от коли грають у єврокубках – просто не хочеться дивитися, – сказав Маркевич в інтерв’ю ua.tribuna.com.