Відомий український фахівець Мирон Маркевич поділився своєю думкою щодо шансів національної команди України у відбірному турнірі до чемпіонату світу під керівництвом Сергія Реброва.

На груповому етапі суперниками синьо-жовтих стануть збірні Франції, Азербайджану та Ісландії. Цитує тренера Sport.ua.

«Будемо сподіватися, що це не стане перешкодою у виступах національної команди. Хоча, звичайно, зараз тільки Ілля Забарний і Єгор Ярмолюк не обділені ігровою практикою. У Сергія Реброва є головний біль, але хочеться вірити, що футболісти проявлять характер і як мінімум одну з двох ігор вони виграють, щоб принести хоч якусь радість своїм співвітчизникам в такий нелегкий для країни час.

Потрібно викинути з голови весь негатив і боротися за потрапляння на чемпіонат світу. Я не бачу якихось особливих проблем, щоб посісти як мінімум друге місце у своїй відбірній групі».