Маркевич простежив особливу тенденцію в результатах збірної України

Авторитетний український фахівець Мирон Маркевич прокоментував поразку збірної України Канаді (2:4) в рамках Canadian Shield. Його слова наводить Sport.ua.

Я навіть не знаю, для чого було туди їхати. Так ходити по полю неприпустимо. Через пару місяців грати проти Франції в відборі на чемпіонат світу. Треба хоч якийсь тонус тримати. Я був дуже засмучений тим, як ми дуже просто пропускали голи. Одне добре, що це був неофіційний матч.

Хай пропустили чотири м’ячі, але ж біля чужих воріт майже нічого не створили. Зі сторони збірної України була незрозуміла гра. Так не можна. На трибунах були присутні багато співвітчизників, вони чекали приїзду нашої команди, а вона віддячила вболівальникам безхарактерною поразкою. Мені було стидно за національну команду.

Це вже не перший раз трапляється такий провал. Румунія – на чемпіонаті Європи, Бельгія - в Лізі націй. Зараз от Канада. Я розумію, що програти можна, але ж не так, без волі.