Колишній тренер Дніпра, Металіста, Карпат і збірної України Мирон Маркевич висловився про намір вінгера Динамо Андрія Ярмоленка завершити кар’єру після цього сезону, а також оцінив його можливі перспективи на посаді спортивного директора київського клубу.

Ярмоленко багато дав Динамо і футболу взагалі, але це доля кожного футболіста, що рано чи пізно доведеться завершити кар’єру. Я думаю, що це правильне рішення.

Це цікава робота і, напевно, що він готувався чи готується до цього. Ярмоленко був класним футболістом і йому легше буде шукати дійсно гідних гравців для київського Динамо, – сказав Маркевич в коментарі «Футбол 24».