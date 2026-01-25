Відомий тренер та експерт Йожеф Сабо в інтерв'ю Футбол 24 поділився думкою про ветерана київського Динамо Андрія Ярмоленка.

На думку фахівця, цього сезону вінгер не демонструє своїх сильних сторін, а також згадав конфлікт гравця з екстренером Динамо Олександром Шовковським.

Сабо впевнений, що Ярмоленко настав час завершити кар'єру і поставити крапку у виступах на професійному рівні.

«У нього не йде гра, а також він не міг порозумітися з Олександром Шовковським, тому треба поставити крапку і завершити кар'єру», – сказав Сабо.

У сезоні 2025/26 Андрій Ярмоленко провів 20 матчів за клуб та забив чотири голи.

Раніше Ярмоленко прокоментував питання щодо можливого продовження виступів за збірну України.