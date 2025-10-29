Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився прогнозом на матч 1/8 фіналу національного кубка Динамо – Шахтар.

У цій грі у мене немає фаворита. Я думаю, що у цих суперників шанси на вихід до чвертьфіналу – 50 на 50. Однак більш головний бій між цими командами відбудеться найближчого вікенду в чемпіонаті. І мені чомусь здається, що успіх кияни і донеччани поділять навпіл.

Оптимізму останні перемоги обом командам додали. До очного протистояння обидва опоненти підходять в однакових умовах. Критика, якщо хтось цього заслуговує, потрібна, але не варто переходити певні межі. Найлегше звільнити наставника, а що потім... Не думаю, що в розпал сезону це може дати позитивний ефект.

Нинішній формат Кубка України? Так має бути. Не потрібно робити якийсь рейтинг і тягнути грандів до фіналу. Сліпий жереб, це і є справедливість у такому турнірі. Так само відбувається в Англії і всі задоволені. У цьому є стимул для колективів з нижчих дивізіонів.

Я не виключаю, що в цій зустрічі буде серія одинадцятиметрових. Але знову-таки, головна ставка, що у динамівців, що у «гірників» буде спрямована на перемогу в матчі чемпіонату, який відбудеться 2 листопада, – заявив Маркевич у інтев'ю Meta.ua.