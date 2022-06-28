Марлон відмовився переходити в турецький «Трабзонспор»

На рішення вплинула дружина гравця «гірників»

Марлон / Фото: Шахтар Донецьк

Захисник донецького «Шахтаря» Марлон відмовився від переходу в турецький «Трабзонспор», повідомляє портал Sporx.

Турецькі джерела повідомили, що на думку гравці вплинула його дружина, яка виступила проти переїзду до Туреччини.

Марлон перейшов в «Шахтар» минулого літа з італійського «Сассуоло» за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв за український клуб 22 матчі.

Нагадаємо, в послугах Марлона, який вирішив покинути «Шахтар», зацікавлений нідерландський ПСВ.