Захисник «Шахтаря» цікавий ПСВ

Марлон може опинитися в чемпіонаті Нідерландів

Захисник «Шахтаря» марлон цікавий ПСВ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За інформацією джерела, переговори між клубами вже почалися. У придбанні Марлона зацікавлений особисто головний тренер ПСВ Рууд Ван Ністелрой.

Марлон перейшов в «Шахтар» минулого літа з «Сассуоло» за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв за «гірників» 22 матчі.

Раніше повідомлялося, що в Марлоні зацікавлений також турецька гранд.