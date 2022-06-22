Алієв – про екс-гравця «Шахтаря»: «Прийде сюди – я голову йому відірву»
Захисник «Шахтаря» цікавий ПСВ
Марлон може опинитися в чемпіонаті Нідерландів
Захисник «Шахтаря» марлон цікавий ПСВ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму Twitter.
За інформацією джерела, переговори між клубами вже почалися. У придбанні Марлона зацікавлений особисто головний тренер ПСВ Рууд Ван Ністелрой.
Марлон перейшов в «Шахтар» минулого літа з «Сассуоло» за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв за «гірників» 22 матчі.
Раніше повідомлялося, що в Марлоні зацікавлений також турецька гранд.
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