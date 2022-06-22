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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Захисник «Шахтаря» цікавий ПСВ

Марлон може опинитися в чемпіонаті Нідерландів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:30
Захисник «Шахтаря» цікавий ПСВ

Захисник «Шахтаря» марлон цікавий ПСВ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За інформацією джерела, переговори між клубами вже почалися. У придбанні Марлона зацікавлений особисто головний тренер ПСВ Рууд Ван Ністелрой.

Марлон перейшов в «Шахтар» минулого літа з «Сассуоло» за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він зіграв за «гірників» 22 матчі.

Раніше повідомлялося, що в Марлоні зацікавлений також турецька гранд.

Петро Приходько
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Теги

Марлон Шахтар Донецьк ПСВ

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