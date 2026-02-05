Півзахисник Манчестер Сіті Омар Мармуш прокоментував перемогу над Ньюкасл Юнайтед у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Городяни здобули перемогу 3:1 та вийшли до фіналу турніру, а Мармуш оформив дубль.

Звичайно, вважаю, що перший гол був дуже вдалим. Але в попередньому епізоді я обманув захисника, зіграв у «стінку», моє дотик до м’яча був не найкращим, але в підсумку м’яч залетів у ворота. Старався постійно робити ривки та опинятися у потрібному місці. Дуже радий забити два голи та допомогти команді вийти до фіналу. Хотів сьогодні зробити хет-трик, але дуже радий забити два голи. Це вселяє в нас, у всю команду, впевненість у перемозі.

Ми показали дуже хороший настрій і були дуже згуртованою командою. З першої хвилини ми були зосереджені на своїй задачі, думаю, ми продемонстрували наш настрій і пристрасть у цій грі. Дуже раді вийти до фіналу, — наводить слова Мармуша офіційний сайт Манчестер Сіті.