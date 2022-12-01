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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Марокко – на першому місці, несподіваний виліт Бельгії. Підсумки групи F на ЧС-2022

Хорватія вийшла в плей-офф з другого місця
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 22:00
Марокко – на першому місці, несподіваний виліт Бельгії. Підсумки групи F на ЧС-2022

Завершилися всі матчі на груповому раунді ЧС-2022 в квартеті F. Вашій увазі головні підсумки цієї групи.

Справжньою сенсацією став провал збірної Бельгії, яка примудрилася не вийти з групи навіть з другого місця. Нічия з Хорватією в останньому турі (0:0) підтвердила слабкість нинішньої команди. До речі, головний тренер збірної Роберто Мартінес після цього матчу відразу ж покинув свій пост.

Справжнім одкровенням стала команда Марокко, яка в останньому турі обіграла Канаду (2:1), а в попередньому – якраз бельгійців. Саме Марокко перший в цьому квартеті. Також з другого місця прогнозовано вийшли хорвати.

Огляд матчу Хорватія – Бельгія.

Огляд матчу Канада – Марокко.

Петро Приходько
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Теги

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