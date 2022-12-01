Мартінес покинув збірну Бельгії пості вильоту з ЧС-2022

Спеціаліст працював в команді шість років

Роберто Мартінес / Фото: Sky Sports

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес оголосив про рішення покинути команду після вильоту з чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє Het Laatste Nieuvs.



«Це був мій останній матч на чолі збірної Бельгії. Дуже емоційний момент. Я не можу продовжувати».

Відзначимо, що Мартінес прийшов в команду в 2016-му році, і під його керівництвом Бельгія в 79 матчах здобула 56 перемог, 13 нічиїх і 10 разів програла.

Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Бельгія зіграла внічию з Хорватією і залишилася в турнірній таблиці на третьому місці.