ЧС-2022. Хорватія зіграла внічию з Бельгією. Як це було
Мартінес покинув збірну Бельгії пості вильоту з ЧС-2022
Спеціаліст працював в команді шість років
01 грудня 20:57
Роберто Мартінес / Фото: Sky Sports
Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес оголосив про рішення покинути команду після вильоту з чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє Het Laatste Nieuvs.
«Це був мій останній матч на чолі збірної Бельгії. Дуже емоційний момент. Я не можу продовжувати».
Відзначимо, що Мартінес прийшов в команду в 2016-му році, і під його керівництвом Бельгія в 79 матчах здобула 56 перемог, 13 нічиїх і 10 разів програла.
Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Бельгія зіграла внічию з Хорватією і залишилася в турнірній таблиці на третьому місці.
Коментарі 0