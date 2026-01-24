Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Арсенала Ітан Нванері продовжить сезон у Франції. Пресслужба Марселя підтвердила, що англієць приєднався до команди на правах оренди до завершення поточної кампанії.

Раніше в медіа з’являлася інформація, що ця орендна угода є платною для Марселя, водночас вона нібито не передбачає пункту про викуп. Тож мова йде саме про тимчасовий перехід без гарантованої можливості оформити повноцінний трансфер улітку.

Нванері є вихованцем академії Арсенала і всю свою професійну кар’єру провів у структурі лондонського клубу, поступово пробиваючись до першої команди та отримуючи ігрову практику в різних турнірах. У поточному сезоні Ітан зіграв 12 матчів на клубному рівні, відзначився одним забитим м’ячем і отримав одну жовту картку.

Раніше Марсель підписав брата одноклубника Нванері по Арсеналу.