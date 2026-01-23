Павло Василенко

Футбольні дороги братів-близнюків Тімберів розійшлися. Поки Юррієн Тімбер захищає кольори лондонського Арсенала, його брат Квінтен офіційно став гравцем Марселя. Про підписання 24-річного нідерландського півзахисника французький клуб, що йде третім у Лізі 1, оголосив у п’ятницю.

Тімбер перейшов із Феєноорда, з яким у нього завершувався контракт наприкінці сезону. Його відхід супроводжувався скандалом: минулого тижня футболіст публічно розкритикував головного тренера роттердамців Робіна ван Персі після того, як той залишив його поза стартовим складом на принципове дербі зі Спартою, яке Феєноорд драматично програв з рахунком 3:4.

Квінтен Тімбер є стабільним кандидатом до національної збірної Нідерландів – з моменту дебюту у 2024 році він провів вісім матчів за «ораньє». У Марселі не приховують амбіцій і називають новачка одним із найперспективніших півзахисників свого покоління. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 4,5 мільйона євро.

Тімбер був важливою частиною Феєноорда, який у 2023 році виграв титул Ередивізі під керівництвом нинішнього тренера Ліверпуля Арне Слота. Загалом він провів за клуб 125 матчів і забив 21 гол. Марсель нині відстає від лідера чемпіонату Ланса на вісім очок і веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.