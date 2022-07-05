Українська команда потрапила в топ-10 медального заліку ЧС-2022 з водних видів спорту. США – поза конкуренцією
«Марсель» цікавиться одним з кращих легіонерів «Динамо» в минулому
Віда став вільним агентом
22:50
Хорватський захисник Домагой Віда може перейти в «Марсель», повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, французький клуб цікавиться 33 - літнім центрбеком.
Віда став вільним агентом в червні 2022 - го року, оскільки завершився його контракт з «Бешикташем», за який хорват виступав з 2018 - го року.
раніше повідомлялося про інтерес до Віде з боку новачка Серії А – «Монці».
Коментарі 0