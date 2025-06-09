Де ла Фуенте: «Поразка у фіналі Ліги націй — це не провал»

Наставник збірної Іспанії прокоментував драматичний матч проти Португалії

близько 8 годин тому

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився враженнями після фінального матчу Ліги націй, у якому його команда зіграла внічию з Португалією — 2:2, але поступилася у серії пенальті з рахунком 3:5.

— Чи можемо ми сказати, що Іспанія зазнала невдачі? Ми цілком могли виграти, а отже, виступили успішно. Нам протистояв дуже сильний суперник, і ми показали свій найвищий рівень, що вже можна вважати досягненням.

Потенціал цієї команди ще далеко не вичерпано — у нас багато молоді, і ми рухаємось у правильному напрямку, — заявив де ла Фуенте в післяматчевому інтерв’ю.

Єдиним гравцем, який не реалізував свою спробу у післяматчевій серії пенальті, став Альваро Мората.

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ФутболНовини СпортуЛуїс де ла Фуенте

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