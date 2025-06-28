Marvel нервово гризе нігті! Динамо випустило комікс про Ярмоленка
Яку суперсилу отримав «Хлопчик зі 130-го кілометру»?
близько 1 години тому
Київське Динамо випустило комікс про вінгера команди Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Видання отримало назву «Хлопчик зі 130-го кілометру: шлях супергероя». Комікс розповідає становлення живої легенди «біло-синіх».
Футбол починається не з великих стадіонів, а з мрії. Андрій Ярмоленко – приклад, який показує, що незалежно від стартових умов, шлях до великого футболу можливий. Головне – вірити в себе, бути дисциплінованим і по-справжньому любити футбол, – розповідають про видання у Динамо.
Комікс уже можна придбати у фан-шопі Динамо та на офіційному сайті клубу. Вартість складає 259 гривень.
Раніше Ярмоленко шокував думкою про потенційний бомбардирський рекорд української Прем’єр-ліги.
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