«Мені це взагалі не цікаво». Ярмоленко шокував думкою про потенційний рекорд
Лідер Динамо не буде гратися за легендарним форвардом киян на шкоду команді
10 хвилин тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відверто поділився своїм ставленням до потенційного побиття «вічного» бомбардирського рекорду Максима Шацьких за голами в УПЛ (124).
Мені взагалі це не цікаво. Для мене найголовніше, щоб Динамо знову стало чемпіоном. Мені все рівно на ці шанси. Для мене найголовніше, коли моя команда стала чемпіоном, і я побачив ось цю радість в своїх очах, коли я дивився в дзеркало. Коли я побачив цю радість в очах своїх партнерів, коли я побачив цю радість своїх друзів, своєї родини, своїх дітей, тому що Динамо знову чемпіон. Це для мене найголовніше. А поб’ю я цей рекорд чи не поб’ю, це вже таке.
Досвід ігор за Боруссію Дортмунд та Вест Гем? Звичайно, він допомагає. Це найвищий рівень, я рахую. Звичайно, допомагає. Я рахую, що взагалі будь-який досвід допомагає в житті. З колишніми партнерами, буває, переписуємося, але прям так, щоб дружити сім’ями такого немає.
«Ми рухаємося у правильному напрямку». Ярмоленко висловився про скандальну заяву нового головного тренера Шахтаря Арди Турана.
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