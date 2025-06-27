Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відверто поділився своїм ставленням до потенційного побиття «вічного» бомбардирського рекорду Максима Шацьких за голами в УПЛ (124).

Мені взагалі це не цікаво. Для мене найголовніше, щоб Динамо знову стало чемпіоном. Мені все рівно на ці шанси. Для мене найголовніше, коли моя команда стала чемпіоном, і я побачив ось цю радість в своїх очах, коли я дивився в дзеркало. Коли я побачив цю радість в очах своїх партнерів, коли я побачив цю радість своїх друзів, своєї родини, своїх дітей, тому що Динамо знову чемпіон. Це для мене найголовніше. А поб’ю я цей рекорд чи не поб’ю, це вже таке.

Досвід ігор за Боруссію Дортмунд та Вест Гем? Звичайно, він допомагає. Це найвищий рівень, я рахую. Звичайно, допомагає. Я рахую, що взагалі будь-який досвід допомагає в житті. З колишніми партнерами, буває, переписуємося, але прям так, щоб дружити сім’ями такого немає.