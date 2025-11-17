Сергій Разумовський

Команда ФК Чернігів відвідала Чернігівський військовий госпіталь. Гравці поспілкувалися з пораненими захисниками та захисницями, побажали їм якнайшвидшого одужання та стали глядачами концерту, присвяченого Дню сержанта ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба «містян».

Клуб також передав госпіталю подарунки для дозвілля військових – техніку, що допоможе підтримувати моральний стан, урізноманітнити час під час реабілітації та організовувати яскраві концертні програми для бійців.

ТВО заступника командира з психічної підтримки персоналу Алла Свириденко провела екскурсію та познайомила футболістів з військовими. Під час візиту команда зустрілася з Олександром Яременком – захисником, який нещодавно виконував символічний перший удар у матчі ФК Чернігів проти Поділля. Попри поранення, Олександр готується до змагань і мріє виступити на міжнародних стартах у США. Разом із начальником відділення фізичної реабілітації Ігорем Шмаковим він провів екскурсію реабілітаційним центром, де військові проходять відновлення.

Ми побачили силу духу, яка не зрівняється ні з чим. Кожен військовий — це приклад. Приємно було поспілкуватися, почути їхні історії, відчути атмосферу підтримки. Для нас важливо приїжджати, ділитися емоціями, дарувати хоч трохи тепла. Сподіваюсь, наш візит додав хлопцям і дівчатам настрою та віри в швидке одужання. Вячеслав Койдан півзахисник ФК Чернігів

