27 гравців «Шахтаря» прибули на вирішальний матч за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів
Матч «Дніпра-1» проти «Олександрії» перенесено на дату після зустрічі з «Шахтарем»
Нещодавно «городяни» відібрали у «гірників» очки
31 жовтня 20:19
Фото - УПЛ
Матч першого туру української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» – «Олександрія» вдруге перенесено. Про це стало відомо з інформації на сайті УПЛ.
Зустріч не зуміли провести вчасно через участь дніпрян у єврокубках під час базової дати. Спочатку її змістили на 16 листопада.
Тепер же вона запланована на 23 листопада. Таким чином, гра відбудеться вже після матчу з «Шахтарем» (19 листопада).
Раніше «Олександрія» відібрала очки у «гірників» (2:2).
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