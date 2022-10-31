Матч «Дніпра-1» проти «Олександрії» перенесено на дату після зустрічі з «Шахтарем»

Нещодавно «городяни» відібрали у «гірників» очки

Фото - УПЛ

Матч першого туру української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» – «Олександрія» вдруге перенесено. Про це стало відомо з інформації на сайті УПЛ.

Зустріч не зуміли провести вчасно через участь дніпрян у єврокубках під час базової дати. Спочатку її змістили на 16 листопада.

Тепер же вона запланована на 23 листопада. Таким чином, гра відбудеться вже після матчу з «Шахтарем» (19 листопада).

Раніше «Олександрія» відібрала очки у «гірників» (2:2).