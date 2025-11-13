Сергій Разумовський

Під час матчу європейської кваліфікації на чемпіонат світу‑2026 між збірними Франції та України відбудеться церемонія вшанування пам’яті з нагоди 10‑х роковин терактів у Парижі, інформує L’Équipe.

За даними видання, під час поєдинку передбачені пам’ятні заходи: на стадіоні розгорнуть банер із закликом до миру та відсиланням до війни в Україні. В УЄФА дали добро щодо ініціативи. Федерація футболу Франції запросила на матч і церемонію Франсуа Олланда (президента країни у 2015 році) та Бернара Казнєва (тодішнього міністра внутрішніх справ), а також представників пожежної служби і поліції.

Нагадаємо, 13–14 листопада 2015 року в Парижі та його околицях сталася серія терактів радикальних ісламістів: загинула 131 людина, понад 400 дістали поранення. Один із нападів стався поблизу стадіону Стад де Франс, де того вечора грали збірні Франції та Німеччини.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 13 листопада, на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Початок – о 21:45.

Раніше визначилася заявка синьо-жовтих на надважливий матч. Команді Сергія Реброва не допоможуть декілька лідерів.