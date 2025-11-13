Стала відома офіційна заявка збірної України на поєдинок 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції.

Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Микола Матвієнко й Руслан Малиновський, повідомляє УАФ.

Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).

Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.